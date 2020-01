"Ils ont peur des vagins" : Un sex-toy pour femme se voit retirer son prix par le CES

Au coeur de la polémique, un objet pas comme les autres : un sex-toy high tech pour femme, appelé "Osé", développé par la Start up Lora Dicarlo.



Pourquoi cet objet fait-il parler de lui ? Tout d’abord parce qu’il s’agit là d’une prouesse technologique selon ses créateurs, capable de reproduire sans vibration "les sensations procurée par les doigts, la bouche et la langue. Une prouesse technique en biomimétisme et robotique" comme le rapporte C. News.



Une innovation telle, que le Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas, le plus grand salon du monde dédié à l’univers du high tech, lui a décerné un prix en 2018.



Les organisateurs accusés de sexisme après avoir retiré le prix



Mais voilà que quelques semaines après avoir reçu le précieux sésame, la créatrice reçoit un nouveau courrier expliquant que le prix lui est finalement retiré. Pour explication, les organisateurs lui auraient indiqué que cette innovation était "immorale, obscène, indécente, et profane".



Une décision qui provoque un tollé dans le milieu alors que le salon est accusé de sexisme et de discrimination envers les créateurs de produits dédiés au plaisir féminin. D’autant que, selon Lora Dicarlo, des produits destinés à la santé sexuelle des hommes existent sur le salon, et n’ont pas subi le même sort que "Osé".



"Nous pensons que la vraie raison pour laquelle le CES et CTA étouffent l’innovation féminine est parce qu’ils ont peur des vagins" conclue la Start up, qui parviendra finalement à récupérer son prix, et à initier un changement de mentalité au sein du salon et au sein de cette industrie encore très masculine.



Cette année, Lora Dicarlo présente deux nouveaux produits inspirés de "Osé" au salon CES, et son stand semble attirer toujours plus de curieux et de clients potentiels suite à la polémique.