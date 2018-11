Ils nous prennent pour des cons

Je suis un habitant de Saint Denis et je cherche une chambre d’hôtel pour passer le 31 décembre dans l’Ouest et apparemment je ne suis pas le seul.



Je suis choqué par la pratique honteuse de certains hôteliers. Je comprends que lorsqu’il y a beaucoup de demande, le vendeur augmente ses prix. Les compagnies aériennes nous ont habitué à ça depuis longtemps. Mais il y a une limite déontologique. Avoir des prix dépassant les 400€ pour un 3 étoiles, c’est juste un scandale !! Parce qu’à ce prix-là, vous avez juste la chambre de d’habitude avec le petit déjeuner, rien d’autre. Et en plus ce n’est ni annulable, ni modifiable. Ça dénote un irrespect total de la clientèle. Ceux qui font ça se gavent sur notre dos. J’ai travaillé dans le commerce toute ma vie et j’ai gardé en tête que pour qu’un commerce marche dans le temps il faut créer une relation de confiance avec les clients. Le moins qu’on puisse dire c’est que ces hôtels sont des voleurs et on s’en souviendra.



Dans d'autres régions de France, des maires ont pris des arrêtés pour limiter les abus de ce genre. La Mairie de St-Paul devrait peut-être se pencher là dessus.