A la Une .. Ils ne manquent pas d'imagination pour balancer 40g de zamal dans la prison du Port

Deux hommes ont été condamnés la semaine dernière pour avoir tenté de faire parvenir du cannabis à un détenu du centre pénitentiaire du Port. Les 40g de zamal étaient dissimulés dans du film transparent, puis placés dans une bouteille en plastique coupée en deux, avant d’être lancés par-dessus le mur d’enceinte. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 11:14 | Lu 607 fois

Aperçus en train de couper les fils barbelés de la clôture de la prison de Port via la vidéo surveillance, deux hommes ont été interpellés le 23 mai dernier alors qu’ils escaladaient le mur d’enceinte.



Les individus avaient déjà lancé leur colis destiné à un détenu. Les objets ont été saisis par les forces de Police, comme l’indique la Police Nationale de La Réunion.





40g de cannabis ont été retrouvés dissimulés dans du film transparent puis placés dans une bouteille en plastique coupée en deux. Des galets ont également été mis dans la bouteille pour lester le colis.



"Les constatations sur place permettaient de confirmer que les mis en cause avaient découpé le grillage de l’établissement pénitentiaire pour accéder aux abords de la prison et envoyé le colis par dessus le mur d’enceinte."







Ils étaient jugés en comparution immédiate et écopaient d'un an de prison avec mandat de dépôt pour le premier et de 4 mois de prison avec sursis pour le second", précise la Police Nationale de La Réunion sur sa page facebook.



SUR LE SUJET :

Jets de colis en prison : "Si ça rentre, c'est parce qu'il y a des gens comme vous" "L’exploitation de la vidéosurveillance permettait d’identifier et d’établir avec certitude que les mis en cause avaient agi seuls. Les deux mis en cause étaient ainsi déferrés au parquet de Saint-Denis.Ils étaient jugés en comparution immédiate et écopaient d'un an de prison avec mandat de dépôt pour le premier et de 4 mois de prison avec sursis pour le second", précise la Police Nationale de La Réunion sur sa page facebook.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur