Ils n'étaient pas contre le vaccin, c'est juste qu'on n'avait pas trouvé la bonne motivation...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 15:40

Petite phrase entendue ce matin sur FranceInfo dans la bouche d'un ardent supporter du PSG : "Maintenant que Messi est là, je cours me faire vacciner pour pouvoir aller le regarder jouer au Parc des Princes".



Eh oui ! On l'avait oublié mais ils devront avoir un pass sanitaire à jour pour pouvoir entrer au stade pour voir leur idole jouer.



Qui aurait pensé que l'arrivée de Lionel Messi allait remplir les vaccinodromes d'Ile de France ?



Comme quoi... En fait, ce n'est pas qu'ils soient contre le vaccin. C'est juste qu'on n'avait pas trouvé la bonne carotte pour leur donner la motivation...



Aux Etats-Unis, ils offrent des nuggets à ceux qui viennent se faire vacciner. Nous en France, on leur offre Messi. Ca a quand même plus de gueule !



Heureusement qu'on ne demande pas encore le pass sanitaire pour regarder le PSG sur Amazon ou Canal+...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur