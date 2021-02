A la Une ... Ils manifestent pour préserver les services publics

L’Intersyndicale CGTR, FSU, SAIPER et SOLIDAIRES manifeste ce jeudi à Saint-Denis comme partout en France afin d'interpeller le gouvernement sur la casse des services publics. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 10:43 | Lu 110 fois

Plusieurs syndicats marchent ce jeudi dans les rues du chef-lieu pour "préserver et développer l’emploi et les services publics, contre la précarité". Le trajet habituel est respecté. Le cortège démarre au Jardin de l'Etat pour se diriger vers la préfecture.



Pour l’intersyndicale, qui reprend un mot d'ordre national, "le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, et notamment la jeunesse, dans la précarité et la pauvreté. Il faut un véritable plan de relance combinant investissement public massif et soutien des revenus des plus fragilisés ou précaires".



Le respect des mesures sanitaires inhérentes à tout rassemblement limite encore un peu plus la mobilisation attendue. Les rangs paraissent clairsemés avec, à vue d'oeil, une cinquantaine de manifestants qui battent le pavé.



Sur des images de Pierrot Dupuy