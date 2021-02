A la Une . Ils maintiennent leur mobilisation devant la mairie de l’Etang-Salé

L'arrivée du week end n'a pas été le signe de la démobilisation à l'Etang-Salé. Bien au contraire. Profitant de la fin d'obligations professionnelles de certains contestataires, la manifestation entamée jeudi a pris du volume ce samedi. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 11:13





Ceux qui contestent les résultats du second tour des municipales étaient un peu plus nombreux que la veille ce samedi. Mercredi, le candidat défait le 28 juin 2020 et avec lui ses sympathisants avaient dû digérer le jugement du tribunal administratif.



Parti très confiant au moment de déposer son recours en annulation des municipales au vu de la jurisprudence très favorable en la matière, Mathieu Hoarau a pourtant déchanté.



La contestation se poursuit donc sur le parvis de l'hôtel de ville mais se jouera aussi et surtout devant la plus haute juridiction de l'ordre administratif français.



L'avis défavorable du rapporteur public du TA il y a un peu plus d'une semaine ne laissait entrevoir quasiment aucune issue favorable à La Réunion. C'est pourquoi l'opposant à Jean-Claude Lacouture avait anticipé le jugement et formulé le souhait de porter le contentieux à Paris, devant le Conseil d'Etat. Mathieu Hoarau : "Cette élection endémique, atypique restera dans les annales"

