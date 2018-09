Ils l'aspergent de gaz lacrymogène pour lui voler sa voiture

Trois individus étaient déférés au parquet de Saint-Denis hier matin et placés en détention provisoire, comme l'indique la presse écrite. Dans la nuit de vendredi à dimanche, ils abordent un homme dans son véhicule , garée près des boîtes de nuit à l'Hermitage. L'homme se retrouve dans l'impossibilité de se défendre après que ses agresseurs l'aient aspergé de gaz lacrymogène, avant de quitter les lieux avec sa voiture. La Polo Wolkswagen est retrouvée incendiée à Saint-Benoît le soir même. Les gendarmes sont parvenus à remonter jusqu'aux voleurs présumés âgés d'une vingtaine d'années et déjà connus pour des faits de vol et de violence.