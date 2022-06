A la Une . Ils font le Trail Urbain du Tampon pour promouvoir le handisport

Lors du Trail Urbain du Tampon qui s’est déroulé le 5 juin, un non-voyant et son guide ont couru afin de préparer le marathon de L’Étang-Salé. L’occasion de faire connaître le handisport à ceux qui n’osent pas se lancer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 11:35

Pour Stéphane Séry et Cédric Boyer, les 15 km du Trail Urbain du Tampon ne relevaient presque que d’un simple entraînement en vue du marathon de L’Étang-Salé. Pourtant, le premier est aveugle tandis que le second est son guide. Et ensemble, ils ont terminé premiers dans la catégorie handisport.



Car si les deux hommes ne courent ensemble que depuis un an, ils ont déjà une solide expérience de la course. Malgré sa cécité, Stéphane a toujours été un grand sportif. Malheureusement, la crise covid et le manque de guides l’ont empêché de pratiquer du sport pendant de longs mois. De son côté, Cédric Boyer a commencé à s’engager auprès des personnes porteuses de handicaps depuis 2012 avec les Joëlettes.



Mis en relation par la Team Handi-Tandem d’Armand Sautron, les deux hommes s’entraînent toutes les semaines sur le terrain d’athlétisme du campus sud de l’Université. Ils participent depuis à toutes les courses et même à des compétitions de duathlon (course et vélo).



"À travers cette course, nous voulons faire la promotion du handisport. Nous voulons faire comprendre qu’il est possible de faire du sport avec ce type de handicap. Mon engagement, c’est de permettre à ceux qui le veulent d’arriver à faire des podiums", explique Cédric Boyer.





