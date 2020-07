A la Une . Ils enferment un homme nu dans le coffre d’une voiture

4 individus ont été mis en examen à Saint-Pierre après avoir séquestré un homme nu dans une voiture, indique Le Quotidien. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 07:39 | Lu 2564 fois

Parmi les protagonistes, une femme, un accompagnant scolaire de la commune et un agent de la Civis, tous originaires de Ravine Blanche.



Le trio, déjà connu de la justice, aurait frappé, enlevé, et déshabillé leur victime avant de la jeter nue dans le coffre d’un véhicule sous fond de règlement de comptes. La femme et un des hommes ont été placé en détention provisoire dès vendredi.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité