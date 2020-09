A la Une . Ils détroussent un gramoune qui sort d'un gabier à Saint-Louis

Trois des quatre individus qui avaient agressé et volé un gramoune à Saint-Louis ont été jugés ce mercredi en comparution immédiate. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 12:58 | Lu 1427 fois

Ils s'en étaient pris à un gramoune. Le 3 septembre dernier, à Saint-Louis, quatre jeunes ont agressé un octogénaire sur la voie publique pour lui voler son téléphone portable et les 200 euros qu'il venait de retirer au gabier.



Les quatre individus, tous domiciliés sur la commune, ont été rapidement identifiés par les gendarmes, et trois ont été jugés ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal de Saint-Pierre.



Deux ont été condamnés à une peine de 10 mois de prison ferme, le troisième a écopé de trois mois avec sursis.



Le dernier individu, mineur, sera jugé prochainement.