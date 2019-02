Ils détroussaient les touristes en randonnée à Mafate et Cilaos

Ils détroussaient les touristes se rendant à Mafate, la plupart du temps en s'introduisant dans des gîtes. La brigade de gendarmerie de Cilaos a mis fin aux agissements d’un groupe de jeunes qui volaient depuis quelques mois dans le cirque.



Samedi 19 janvier en début de soirée, les gendarmes sont alertés par des vols venant de se produire dans trois gîtes. Dans ce même laps de temps, deux jeunes sont aperçus se dirigeant vers le Taïbit. Les militaires attendent patiemment que ces derniers arrivent sur le sentier pour les cueillir. Bonne pioche : 1180 euros et divers objets déclarés sont découverts en leur possession : des smartphones, des montres mais aussi des lampes frontales ou encore une enceinte bluetooth.



Après plusieurs semaines d’enquête, les gendarmes découvrent également que les deux malfaiteurs sont impliqués dans d’autres vols commis dans plusieurs autres gîtes et snack de Mafate et Cilaos, informe la page Facebook de la Gendarmerie de La Réunion.



Quatre autres mineurs et un jeune majeur sont par la suite identifiés et interpellés, tous ayant participé à une vingtaine de vols et dégradations dans les deux cirques.



Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits et seront prochainement jugés.