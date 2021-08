La grande Une Ils dessinent des obscénités sur La Plaine des Sables

Jonathan Payet de DroneCopters pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Lors d'une prise de vue réalisée ce matin, il a découvert sur ses images des inscriptions et dessins obscènes réalisés en pleine nature. Il invite les vandales à ne pas défigurer la nature et à plutôt s'amuser dans leur propre jardin ! Par Baradi Siva - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 11:13



Jonathan Payet de Jonathan Payet de DroneCopters s'insurge après ce qu'il a vu à la Plaine des Sables. Et il a bien raison. Cet espace naturel exceptionnel a été vandalisé. Des pénis géants ont été dessinés dans le sable volcanique, assez grands pour apparaître à l'image lorsqu'un drone survole cet espace qui fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco.







