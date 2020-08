A la Une . Ils dealent de l'ecstasy devant la police et finissent au poste

Dans le cadre du contrôle des débits de boissons, les policiers du SIAAP étaient de sortie ce jeudi soir, rue Amiral Lacaze à Saint-Denis. Ils ont procédé à deux interpellations en marge de ces contrôles. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 7 Août 2020 à 10:37 | Lu 461 fois

Alors qu'ils procèdent aux contrôles des débits de boisson rue Amiral Lacaze, les effectifs de police du SIAAP constatent que trois individus sont debout sur le trottoir. Par expérience, ils les observent et constatent qu'un échange d'argent s'effectue. Comprenant que la police les observe, un des individus jette immédiatement un paquet au sol.



Étant proche du petit groupe, ils procèdent immédiatement au contrôle des trois personnes. Après vérification des policiers, le paquet contient 20 cachets d'ecstasy. Deux personnes sont interpellées et placées en garde à vue. L'un des trois prend immédiatement l'entière responsabilité des faits, voulant visiblement couvrir les autres. Le troisième individu, également couvert par les deux autres, repart libre. Les policiers n'ont rien retrouvé d'illégal sur lui, mis à part une importante somme d'argent.



