Ils créent un label utile à la planète

Il a l'art d'être utile. À l’heure où repenser nos habitudes de consommation devient primordial, un nouveau label vient de voir le jour. Baptisé "Arts Utiles", il vise à certifier des produits artisanaux, conçus localement dans le respect de l’environnement. "Les consommateurs sauront directement qu’ils sont face à un produit éthique", explique Philippe Sidelsky, à l’initiative du mouvement du même nom, lors d'une conférence de presse donnée mardi à Saint-Denis."Le mouvement Arts Utiles se veut le plus honnête possible. Il a vocation à transmettre les belles valeurs de l’artisanat", souligne l'architecte d'intérieur.



C’est en se questionnant sur son propre rôle dans le monde que Philippe Sidelsky a fait naître les prémices de cette démarche. "Je me suis demandé : 'À quoi je sers ?' Je pense qu’on est de plus en plus nombreux à se poser la question. J’ai eu envie d’être utile", se souvient le designer. Alors pour commencer, il a lancé une expérimentation : la confection de "Kana Péi", des chauffeuses 100% récup’ réalisées en ateliers d’insertion à partir de vieux jeans, sangles de transport et bois de récupération. Car f ace à l'épineuse problématique de la gestion de déchets, "l’idée est d’amener de la valeur ajoutée à partir de matières premières déjà existantes" . Autrement dit, de faire du neuf à partir du vieu x, voire du déchet.



Satisfait du résultat, le designer a voulu aller plus loin. Il s’est pour cela entouré d’une équipe d’experts aux compétences variées (design, création et direction artistique, économie circulaire et durable, innovation). Objectif : donner un coup de pouce aux artisans-créateurs et par là même valoriser l'artisanat, tout en préservant l'environnement. Trois secteurs peuvent prétendre à l'obtention de ce label éco-responsable : la mode, l’ameublement, et l’art de vivre.

C'est par le biais d'un formulaire (téléchargeable sur le site arts-utiles.re, bientôt en ligne ) que les artisans-créateurs peuvent débuter la prise de contact. Pour être sélectionné, leur projet doit répondre à des critères élevés de qualité, durabilité, respect de l'environnement et bienveillance. S'il est retenu, les créateurs bénéficient alors de tout un accompagnement, allant du développement à la diffusion, en passant par la promotion. "Si le projet ne répond qu'à 80% et qu'on le peut, on va l'aider à aller au bout de son processus d'éco-conception", précise Philippe Sidelsky, pour qui la "transmission" fait également partie des objectifs.



Pour faire fonctionner la machine, le mouvement bientôt constitué en association compte sur le mécénat. "On lance un appel aux entreprises, aux industriels" , informe l'équipe du mouvement Arts Utiles. Remi Voluer , référent du comité d'experts (et président de l'association Start 'n Run), en profite pour lancer un autre appel, aux consommateurs cette fois : "Consommer local dans un tel contexte de chômage, ça paraît évident ; recycler dans un contexte où on ne recycle pas, c'est évident, utile et même essentiel" . Et s'il faudra sans doute débourser quelques euros de plus, c'est l'occasion pour les consommateurs de dépenser intelligemment et de passer d'une logique de consommation passive à une véritable consomm'action.



