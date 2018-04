Ils cambriolent un hôtel pour monter leur propre commerce...

Jeudi dernier, deux individus pénètrent de nuit dans un hôtel inoccupé des Avirons. Ils y dérobent du matériel de cuisine, du mobilier, de l'électroménager et divers objets qu'ils chargent dans une fourgonnette. Intrigué par leurs allers-retours, un voisin appelle la gendarmerie.



Malgré leur arrivée rapide, les voleurs ne sont déjà plus là. Les militaires se postent alors aux abords de l'établissement hôtelier et entament leur surveillance. Quelques minutes plus tard, la fine équipe revient y charger d'autres biens.



Les gendarmes les interpellent alors en flagrant délit. Ils étaient revenus poursuivre leurs "courses".



Au cours de l'enquête, signale la page Facebook de la gendarmerie de La Réunion, la quasi-totalité du matériel dérobé, valant plusieurs dizaines de milliers d’euros, est retrouvée.



Les deux auteurs, qui souhaitaient ouvrir un commerce à moindre frais, s'expliqueront donc prochainement devant la justice.