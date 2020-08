Ils caillassent deux bus du réseau Alternéo, deux passagers blessés

Deux véhicules de la ligne 2 du réseau Alternéo ont été caillassés en cette fin d'après-midi dans la traversée de la ZAC de la Châtoire au Tampon. Cet acte de vandalisme gratuit a malheureusement occasionné la blessure de deux clients. Le premier a reçu des bris de verre et le second le projectile lui-même. Les deux passagers sont légèrement blessés.



Evidemment appelés sur les lieux, les gendarmes ont également essuyé le caillassage des agresseurs.



"La Direction du réseau et les partenaires sociaux représentant le personnel de la SEMITTEL expriment leur solidarité envers les clients blessés ou choqués suite à cette agression. Ils apportent aussi leur soutien et adressent leurs félicitations aux deux conducteurs concernés qui, malgré le choc, ont su gérer la situation avec sang-froid, professionnalisme et grand sens du service public", informe Mathieu Chichery, directeur de la SEMITTEL.