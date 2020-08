A la Une . Ils avaient prévu de faire exploser une maison à la fausse dynamite

Quatre habitants de Saint-Benoît ont été mis en examen. Ils avaient projeté de faire exploser une maison de la Plaine-des-Palmistes avec… des explosifs factices. Une affaire dont les ramifications remontent jusqu’à Mayotte et pourraient impliquer d’une manière ou d’une autre un homme d’affaires réunionnais. Par NP - Publié le Samedi 29 Août 2020 à 09:09 | Lu 244 fois

L’histoire pourrait faire penser au scénario d’une mauvaise comédie, mais elle est pourtant bien réelle. Tout débute à la prison de Domenjod. Les surveillants découvrent une mystérieuse lettre dans la cellule d’un détenu où il est demandé de faire exploser une maison contre une grosse somme d’argent. Le destinataire, Mohamed O.,est tout juste arrivé de Mayotte en août 2019 et a été incarcéré pour une histoire de silences avec armes Saint-Benoît.



Après une année d’enquête, les gendarmes sont parvenus à mettre la main sur quatre individus soupçonnés de vouloir faire exploser une maison de la Plaine-des-Palmistes. Les enquêteurs se sont intéressés à l’homme qui a financé le billet d’avion de Mohamed O., un certain Marc F, et à un autre homme Giovanni B., tous les deux sont déjà bien connus de la justice. Enfin, un quatrième individu, Alfredo R, été interpellé pour avoir gardé la TNT, qu’il a découvert factice par la suite.



Un lien avec Guito Narayanin?



Selon nos confrères du JIR, Marc F. et Giovanni B. sont impliqués dans l’agression d’une avocate à Mayotte en septembre 2015. Cette affaire dont l’instruction est toujours en cours impliquerait Guito Narayanin. L’homme d’affaires est soupçonné d’être le commanditaire de cette expédition punitive par les enquêteurs. L’avocate défendait un concurrent avec qui Guito Narayanin est en conflit. L’enquête va tenter de savoir si les deux affaires sont liées et quel rôle pourrait avoir l’homme d’affaire, complice ou victime, dans ce projet.



Hier, dans le bureau du juge des libertés et de la détention, les prévenus n’ont pas apporté plus de clarté dans ce dossier, chacun rejetant la faute sur l’autre. Mais face aux risques que peut représenter la libération des bénédictins, décision a été prise de les maintenir en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour associations de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ou d’un délit.





