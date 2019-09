Illettrisme: Les journées nationales d'action débutent ce dimanche

Une trentaine d’actions labellisées seront organisées à La Réunion dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) qui auront lieu du 8 au 15 septembre 2019 dans toute la France.



La non-maîtrise des savoirs de base que sont l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme est un fléau qui entraîne de lourdes conséquences, notamment en matière d’isolement, de repli sur soi, de difficulté à trouver un travail, à progresser dans son milieu professionnel ou bien encore en matière de santé.



Selon une estimation récente publiée par la direction régionale de l’INSEE, environ 116 000 Réunionnais seraient en situation d’illettrisme, soit 23% de la population. En moyenne 11,2% des jeunes reçus à la Journée nationale de citoyenneté à La Réunion étaient en situation d'illettrisme en 2015 alors que 3,6% le sont en France métropolitaine. Ces chiffres attestent de la prégnance de la situation à La Réunion, qui doit alerter et mobiliser tout un chacun.



Sur le plan national, l'illettrisme concerne 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, soit 2 500 000 personnes. Sur notre territoire, la lutte contre l’illettrisme est une priorité qui concerne tous les acteurs publics et privés et mobilise des moyens importants.



Ainsi, le préfet de La Réunion, le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le recteur de la région académique, pleinement engagés par un partenariat collaboratif de longue date, souhaitent valoriser toutes les initiatives prises lors des JNAI et rappeler la nécessité de faire front commun pour lutter contre ce fléau.



Comme chaque année, les JNAI ont pour but de faire changer le regard d'autrui sur les personnes illettrées. Montrer et développer les actions et les acteurs pour lutter contre l'illettrisme sur l'ensemble du territoire.