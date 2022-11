Ille-et-Vilaine : Une enseignante agressée par un élève de CM2

L'agression s'est produite le mardi 22 novembre au début d'un cours d'EPS, relate BFMTV. L'enfant aurait refusé de mettre les chaussures de sport requises pour l'activité. L'élève de CM2 aurait alors jeté une chaussure au visage de l'enseignante et aurait tenté de la frapper avec des béquilles. Un de ses camarades de classe se serait alors interposé.



L'enfant en question avait changé d'école l'année dernière "pour des problèmes de comportements et des accès de violences soudains", a précisé l'Académie de Rennes à BFMTV. Mais l'élève ne bénéficiait pas de suivi adapté. L'Education nationale explique n'avoir été notifiée que deux jours après les faits de la nécessité de la mise en place d'un AESH pour accompagner le garçon de 10 ans.



L'inspectrice de l'Académie précise au média national que l'enfant n'était pas en "situation de handicap" au début de l'année scolaire et que la nécessité d'un accompagnement dédié n'a été révélée que ces derniers mois.



La famille de l'enfant doit être reçue par l'Académie pour mettre en place le suivi nécessaire auprès du garçon qui souffre de troubles comportementaux.



Les enseignants se sont mis en grève et réclament plus de moyens pour accompagner correctement les élèves.