Ilfrid Dorval s'expose à Saint-Paul à l'Espace culturel Sudel Fuma





Ilfrid Dorval est un artiste passionné par le dessin et l’art en général depuis sa naissance. Après avoir travaillé en tant que maquettiste infographiste, il a récemment consacré beaucoup de temps à projeter ses idées et son ressenti sur des toiles. Il utilise toutes sortes de matériaux pour exprimer ses émotions sorties tout droit des tubes de peinture, des pinceaux non nettoyés et séchés sur des palettes de bois, du papier plastifié ou encore du carton.Ilfrid Dorval expose ses réalisations sous le nom de M-X6, en référence à un être cher qui était avec lui très tard le soir pour l’accompagner. Le nombre de toiles qu’il peut encore réaliser et le temps le plus long qu’il a passé sur un tableau en termes d’heures, soit 6 heures d’affilée pour un seul tableau.Cette exposition est à découvrir à l’Espace Culturel Sudel Fuma du 11 au 29 avril 2023. Venez découvrir les œuvres de cet artiste talentueux qui utilise divers matériaux pour créer des tableaux uniques et vibrants d’émotions.





