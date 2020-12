Îlet à Cordes: 73 pieds de zamal découverts sur un terrain

Les gendarmes étaient en patrouille dans le cirque de Cilaos samedi dernier. Ils ont mené une action de lutte contre les stupéfiants à l'Îlet à Cordes. La Brigade Territoriale Autonome a ainsi pu faire une saisie remarquable ce week-end.



La patrouille a remarqué un pied de zamal sur un terrain de Terre Fine. Lorsque les militaires s'approchent, la propriétaire de la parcelle arrache elle-même le plant. Mais les gendarmes font rapidement le rapprochement avec un homme qui avait déguerpi peu avant leur arrivée et qui n'est d'autre que le compagnon de la résidente.



Ils mettent la main sur le Cialosien suspect quelques minutes plus tard alors qu'il revient chez lui en possession de 8 pieds de zamal et un sac de branches sèches.



Au total, ce sont ainsi 73 pieds de zamal qui sont saisis. Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Cilaos et les investigations se poursuivent --



D'autres patrouilles sont d'ores et déjà prévues sur ce secteur dans les jours à venir.