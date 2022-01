A la Une . Ile-de-France : Ils s'amusent à trainer des piétons en roulant, deux suspects interpellés

Le week-end dernier, à Noisy-le-Sec, deux jeunes, hilares, trainaient un sans-abri et un passant de force en voiture et relayaient les images de cette agression aussi gratuite qu'ignoble sur les réseaux sociaux. Le conducteur et le vidéaste sont en garde à vue. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 09:37

Un automobiliste s'est amusé dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Noisy-le-Sec (Ile-de-France) à attraper des passants par le bras et à les obliger à suivre son véhicule en courant. Le tout filmé par un des trois passagers, la scène les faisant hurler de rire.



La vidéo de ces faits inutiles et dangereux ont fait le tour de la toile et ont été relayés sur la plateforme de signalement Pharos, déclenchant immédiatement une enquête afin d'identifier les auteurs.



Le conducteur ainsi que celui qui aurait filmé, âgés de 24 et 23 ans, ont été interpellés alors que trois victimes étaient recensées, dont un retraité âgé de 67 ans. "Ils m'ont demandé une cigarette puis m'ont attrapé la main et ont accéléré sans me lâcher", témoigne-t-il lors d'une interview à la radio Europe 1. Le retraité affirme avoir parcouru 100 mètres. 45 jours d'ITT lui ont été prescrits, la victime ayant lourdement chuté la tête la première sur le macadam.



Concernant les deux autres victimes, l'une n'a pas encore été identifiée alors qu'une femme vient de porter plainte contre les individus déjà inquiétés par ailleurs dans différentes affaires. L'auteur présumé des images serait d'ailleurs sous le coup d'une récidive pour des faits de violences en réunion et avec arme, indique la presse métropolitaine.