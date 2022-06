A la Une .. Île-de-France : Ils demandent à être relogés d'urgence car leur HLM est "hanté"

Une dizaine d’habitants d’un immeuble situé à Fontenay-aux-Roses en région parisienne devraient prochainement être relogés. Ils assurent que le bâtiment est hanté depuis la mort d’un locataire. Le bailleur social leur a indiqué qu'il traiterait le problème de manière prioritaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 11:05

Le 23 mai dernier, la mairie de Fontenay-aux-Roses a reçu un courrier assez surprenant. Une lettre signée par une dizaine de locataires d’un logement HLM de la ville. Ils demandent à la municipalité de leur trouver un nouveau logement social. En effet, selon eux, l’immeuble où ils vivent est hanté et de nombreux phénomènes paranormaux rythment leur quotidien. Selon les résidants, tout a démarré en 2019 à la mort d’un locataire de l’immeuble.



Son logement n’a pas été réhabité depuis, mais les lumières s’allument dedans. Ils rapportent en outre des bruits de pas ou de meubles déplacés, ainsi que des bruits de coups dans les murs, tandis que des sensations de chatouilles les prennent parfois. Enfin, ils affirment voir des visions d’ombres et des visages flous.



Les habitants indiquent être régulièrement malades. Une habitante a déjà déménagé, terrorisée par les fantômes.



Malgré cette demande surprenante, le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat a pris cette demande très au sérieux. Le bailleur affirme qu’il traitera le problème "rapidement" et de manière prioritaire. Ils devraient être reçus par le maire dans le courant du mois de juillet.



