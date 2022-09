zinfos-moris.com Ile Maurice à vendre : A qui profite la grande conversion des terres agricoles en produits immobiliers ?

De ce que Maurice a de plus attrayant à offrir, ses paysages, son cadre de vie, ses plages etc. se greffe une fiscalité légère et la libéralisation de son patrimoine foncier pour attirer des nantis des quatre coins du monde au grand dam de la population locale et des écosystèmes du pays. Par E. Moris - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 08:09





Si on suit la logique du gouvernement, il faudra bientôt expulser les mauriciens pour créer de l'espace pour les touristes. Après avoir eu la chouette idée de (re)dessiner toute l'île en créant des guettos pour riches retraités et milliardaires étrangers sous l'appellation très smart de " Smart cities" dit villes intelligentes. On se retrouve comme dans un dangereux jeu de Sim City, addictif et hors de contrôle. IRS, RES, PDS, IHS...L'île ne cesse de bétonner et perd ainsi tout son cachet.