Ile Maurice. Un requin bouledogue de 220 kilos capturé à Bain-des-Dames

Si le grand requin-blanc a la réputation d'être dangereux, il existe une autre espèce plus dangereuse encore : le requin-bouledogue.



Dans la journée de jeudi, un requin bouledogue mesurant 4 mètres de long et pesant plus de 220 kilos a été capturé à Bain-des-Dames, Cassis.



Les requins-bouledogues sont agressifs, communs et vivent généralement près des zones à forte population comme les rivages tropicaux. Prédateurs rapides et agiles, ils mangent presque tout ce qu'ils voient, y compris les poissons, les dauphins et même les autres requins. Les humains ne figurent pas, en soi, à leur menu. Cependant, ils fréquentent les eaux troubles des estuaires et des baies, et attaquent souvent les gens par inadvertance ou par curiosité. (Source National Geographic)