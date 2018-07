Ile Maurice : Un drone frôle un A380 d'Emirates

Les circonstances de cette prise vidéo par le biais d'un drone ne sont pas éclaircies par l'aviation civile mauricienne à cette heure. Un clip de 2 minutes a pourtant été tourné ces derniers jours dans le ciel de l'aéroport de Plaisance.La vidéo prise par un drone positionné quasiment en face de la piste de décollage de l'aéroport mauricien circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On y voit un Airbus A380 décoller et voler à proximité du drone en train de le filmer.S'il est difficile d'évaluer la distance entre l'avion de ligne et l'objet volant identifié, il paraît évident que le périmètre d'interdiction de vol des drones à proximité des aéroports n'a visiblement pas été respecté.