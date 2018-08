Ile Maurice: Un Réunionnais condamné à 3 ans de prison pour importation de cannabis

Un Réunionnais de 50 ans a été condamné à trois ans de prison pour importation de cannabis à l’île Maurice. Il a également écopé d’une amende de 5000 roupies pour possession d’articles pour fumer cette drogue. L’habitant de Piton Saint-Leu a plaidé coupable et a soutenu qu’il n’était qu’un consommateur. Il a présenté ses excuses à la cour.



Ce Réunionnais qui voyageait très régulièrement vers l'île Maurice - il en était à son troisième aller-retour vers l'île soeur en 2017 - avait été arrêté le 6 août 2017 à l’aéroport SSR de Plaisance.



La brigade antidrogue avait découvert 251 grammes de cannabis et 81 feuilles de papier. La drogue était cachée dans l’étui du saxophone du voyageur en provenance de La Réunion. La valeur de la drogue saisie avait été estimée à 5000 euros.



Pour sa défense, le Réunionnais avait affirmé qu'il s'agissait de zamal pour sa consommation personnelle, et qu'il était à l'île Maurice pour prendre des cours de musique et enregistrer un album.