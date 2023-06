zinfos-moris.com Ile Maurice. Sherry Singh, l'ancien CEO de Mauritius Telecom, arrêté, menotté, puis libéré

L’ancien CEO de Mauritius Telecom a obtenu sa libération contre une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 400 000. Les montants sont identiques pour son épouse Varsha. Par E. Moris - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 18:26

Rebondissement dans l'enquête sur la saisie de Rs 18 M de cuivre. Sherry Singh et son épouse ont été placés en état d’arrestation lundi soir par la très controversée Special Striking Team, considérée comme la milice du régime en place. Cela, après une longue perquisition à leur domicile, à Ebène.



Arrestation : "Une charge bidon" affirme Sherry Singh

Le couple a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la saisie de 22 tonnes de cuivre d’une valeur de Rs 18 millions à la fonderie Tradeway International à La Tour Koenig le 10 avril dernier. Le couple a passé deux nuits en détention. Rappelons que Tradeway International est soupçonnée d’avoir bénéficié du cuivre de Mauritius Telecom sous Sherry Singh valant Rs 18 millions. Une partie du cuivre saisi provient de câbles qui appartiennent à Mauritius Telecom. Le cuivre contenu dans les câbles a été fondu et converti en lingots. Pour la police, il y a un commerce illégal de cuivre. Les lingots ont été placés sous scellés et sont actuellement entreposés au quartier général de la Special Mobile Force, à Vacoas. Deux responsables de l’entrepôt ont été interpellés par la SST.



Sherry Singh s'excuse pour avoir fait élire Pravind Jugnauth



Rappelons que Tradeway International a déclaré un chiffre d’affaires de Rs 383,5 millions en 2022. Ses bénéfices s’élevaient de 23,6 millions. Les comptes bancaires et les actifs de la société à Maurice ont été gelés en mars dernier. En 2018, Tradeway International a bénéficié d’un contrat de MT pour commercialiser 10 000 tonnes de câbles contenant du cuivre.