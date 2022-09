Île Maurice : Saisie de 186  755 euros de cannabis en provenance de La Réunion par voie maritime

La drogue circule à grande échelle à l'île Maurice. La brigade anti-drogue (ADSU) a saisi le 8 septembre, plus de 12 kilos de cannabis d'une valeur marchande de plus de Rs 15 millions, soit 186 755 euros dans une voiture à Cassis.



Dans le véhicule, les policiers ont découvert 12 kilos de cannabis. De bonne qualité en plus ! Il s’agit du zamal venu tout droit de l’île de la Réunion. La drogue a été saisie et les deux occupants arrêtés. Ils ont été emmenés dans les locaux de l'ADSU où ils ont subi un premier interrogatoire et présentés par la suite devant la justice pour leur mise en inculpation provisoire pour trafic de cannabis. Ils ont été reconduits en cellule. La police est à la recherche d’autres personnes ayant un lien avec l’affaire.