Ile Maurice : Plus de 50 voitures endommagées à Terre-Rouge

Les fortes averses ont provoqué des accumulations d’eau dans plusieurs régions du pays, surtout dans les faubourgs de la capitale.



Les pompiers ont reçu plus d'une quinzaine d’appels depuis la mi-journée. La Special Mobile Force (SMF) est intervenue à Canal Dayot, Sainte-Croix, Cottage et Cité-La-Cure.



Les régions les plus affectées sont Port-Louis, Sainte-Croix, Petite-Rivière, Terre Rouge, le Hochet, Vallée Des Prêtres, Pointe-aux Sables, Richelieu...



Plusieurs maisons ont été inondées, des véhicules endommagés, des ponts submergés et des routes sont impraticables et fermées à la circulation.



Plusieurs équipes du Mauritius Fire Rescue Services sont mobilisées à ces endroits pour évacuer l’eau boueuse accumulée dans les cours et sur les routes.





