Ile Maurice. Le plus ancien hippodrome de l'océan indien au Champs de mars en danger

L'ile Maurice c'est aussi le monde du hippisme au Champs de Mars à Port-Louis. Lieu unique dans l'océan indien où on a gardé les vestiges de l'époque coloniale britannique.



Publié le Jeudi 28 Avril 2022

L'hippodrome du Champs de Mars est le plus vieux hippodrome de l'hémisphère sud et le deuxième au niveau mondial. Une passion nationale qui réunit des milliers de mauriciens à chaque saison des courses, du dernier week-end de mars jusqu'au premier week-end de décembre. Les courses c’est la frénésie des paris, la passion du sport mais aussi l’occasion de s'afficher. Entre...



