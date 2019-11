Faits-divers "Il y a les gendarmes ! Oh p*****, j'ai bu et j'ai pas mon permis !"

Une fois de trop, pour ne pas dire une fois de plus, un jeune de 25 ans était jugé pour des faits de conduite sous l'effet de stupéfiant ainsi que conduite sans permis. S'il est bien titulaire du précieux sésame, celui-ci lui a été retiré il y a quelques mois pour des faits similaires. Alors qu'il circulait avec la voiture de sa compagne à Sainte-Marie accompagné par un dalon, il aperçoit un contrôle de gendarmerie à un rond-point.



Espérant qu'un miracle se produise, ils tournent tous les deux la tête pour ne pas être vus. Les miracles étant rares malgré l'approche de Noël, les gendarmes leur font signe de s'arrêter. Pas vu, pas pris comme on dit, notre chauffard récidiviste décide de s'enfuir. Une voiture de patrouille les prend en chasse et se porte à la hauteur du conducteur lui intimant de se ranger et de s'arrêter.



Les gendarmes mettent leur véhicule en travers de la route pour le stopper



Une fois de plus, il repart brusquement et cette fois, il faudra que les gendarmes mettent leur véhicule en travers de la route pour le stopper. Il obtempère, s'arrête, mais une fois encore, il essaye de faire une manoeuvre désespérée pour repartir. Alors qu'un des agents finit par le braquer avec un pistolet à impulsions électriques, un second pénètre dans le véhicule et retire les clés du neiman.



De la bière est retrouvée dans la voiture, le charmant jeune homme fait exprès de faire avorter, par trois fois, les tentatives pour mesurer son taux d'alcoolémie. Il refuse également la prise de sang. Positif au test salivaire, il est reconnu comme étant sous l'effet de stupéfiants. La procédure fait ressortir à l'audience le témoignage de son dalon. "Il y a les gendarmes ! Oh putain, j'ai bu et j'ai pas mon permis", lui aurait-il lancé.



"Un danger public pour tout le monde"



Avec 3 condamnations à son actif, dont deux pour des faits similaires,"il n'avait absolument pas l'intention de se soumettre au contrôle", commente la procureur. Et d'ajouter : "Il ne respecte aucune de ses obligations de mise à l'épreuve, c'est un danger public pour tout le monde. Il est temps de l'arrêter !" Elle requiert une peine de 8 mois de prison ferme, le maintien en détention ainsi que la révocation totale de son précédent sursis de 2 mois.



"Ce sont des faits similaires aux anciennes condamnations, il a 25 ans, mais il est immature. Ce n'est pas un délinquant, il est inséré, il travaille et vit chez ses parents. Cette sanction est complètement inadaptée aux infractions reprochées. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière serait plus adapté. C'est une peine qui n'a pas de sens dans son cas", plaide la défense. Le président prononce une peine de 8 mois de prison dont 3 mois avec sursis mise à l'épreuve, la révocation totale des 2 mois du sursis précédent ainsi que le maintien en détention. Regis Labrousse Lu 592 fois







