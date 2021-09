Courrier des lecteurs Il y a incompatibilité entre les rythmes humains et ceux de la nature

Par François-Michel MAUGIS - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 11:51

D'où vient le mal de la malbouffe et du malaise sociétal ?



En regardant mon jeune pied de corossol qui a souffert de plusieurs tempêtes, je constate que cette année encore, il tente désespérément de produire quelques fruits. Je sais que beaucoup vont tomber mais s'il en reste un sur l'arbre, je suis sûr qu'il sera délicieux. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui, dit le philosophe. La nature a besoin de temps pour réussir le subtil mariage entre l'air, l'eau, la lumière, la terre et tous les êtres vivants qui, depuis des millénaires, ont fini par trouver leur place et leur équilibre. Il y a dans la nature des petits arbustes chétifs qui, avec leurs épines, se battent dans les déserts pour survivre. Il y a, à l'autre extrémité de la famille végétale, le majestueux séquoia qui, grâce à un environnement favorable, a pu se développer généreusement. Il y a donc une règle essentielle dans la nature, c'est la lenteur et l'équilibre. Voilà deux notions qui ne satisfont pas la frénésie de l'homme pressé. Élevé depuis tout petit dans la culture de la performance et du toujours plus, il n'a pas encore compris cette loi immuable des grands équilibres de la vie : adaptabilité, lenteur, résilience, tempérance et subtilité. Il n'a perçu qu'une infime partie du système vivant. Son microscope lui a permis d'entrer dans l'intime de la plante mais l'erreur fractale est immense. On commence seulement aujourd'hui à percevoir la subtile logique de l'ensemble et des interactions qui permettent à cet ensemble de survivre, de se développer et d'évoluer. La concentration comme la division des éléments de cet ensemble, lorsqu'elle est excessive, produit un vivant appauvri, dégénéré, impropre à la vie.



Si l'homme s'en nourri trop abondamment, il va, lui-même, s'appauvrir. Comprenons-le avant qu'il soit trop tard et que la nature reprenne ses droits en faisant disparaître les êtres affaiblis.





