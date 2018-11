Il y a deux de Gaulle comme il y a deux Pétain

Marre de la polémique concernant l’évocation de la Grande Guerre et l’évocation du rôle du Maréchal Pétain, par Emmanuel Macron. Le Président a eu raison, une fois n’est pas coutume de ma part ! Macron s’est trouvé dans les traces du Général de Gaulle lors de son discours aux Invalides à l’occasion de la commémoration des 50 ans de l’armistice (que j’ai en intégralité en bécane) Comme vous le savez, de Gaulle voulait la peau de Pétain , pour ses engagements lors de l’Occupation de la France.



Mais pour l’occasion, de Gaulle a été honnête et a souligné le rôle du Maréchal Pétain durant la Grande guerre. Pour rappel, le colonel Pétain était en retraite de l’Ecole de Guerre, donc patron de de Gaulle à un moment, lorsque l’on est venu le chercher pour aller au combat. La suite, vous connaissez : Pétain a remplacé le général Nivelle, grand boucher devant l’éternel, notamment à Verdun. Pétain était apprécié de la troupe, reconnu comme « économiseur d’Hommes ». Après, l’occupation venant, La France est allée rechercher ce vieux soldat auréolé de sa victoire à Verdun, faute d’Hommes de valeur, et d’un gouvernement fort !



Il en advint ce que vous savez.



De Gaulle itou. Je respecte le de Gaulle de la période 39/45, mais le Pied Noir que je suis l’exècre pour sa politique en Algérie dont ma famille et moi avons été victimes.



Il faut distinguer les périodes de ces Grands Hommes et ne pas faire d’amalgames.