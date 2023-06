Courrier des lecteurs Il y a 50 ans, Terre Rouge Saint-Pierre accueillait les bérets rouges

Par Jean-Claude Comorassamy - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 10:22

Pour nombreux d'entre-nous, le service militaire a été des moments forts de vivre la vie en communauté, avec un esprit de cohésion, d'entraide et d'altruiste. Ça a été aussi un véritable honneur de servir notre pays, avec volonté, rigueur, ordre, respect, courage, dignité. Aujourd'hui nous vous proposons ce petit retour en arrière, lorsque le 2ème RPIMA quittait Madagascar pour s'installer à la Réunion. Occasion de rendre un hommage appuyé à ceux qui ont donné leur vie au service de la nation. L'histoire débute pour ce petit groupe de réunionnais d'âgés d'à peine vingt ans, qui avait été embarqué à Gillot le 3 février 1973 pour rejoindre Madagascar dans le mythique avion Transall. Car, nous étions affectés au 2ème RPIMa (Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine) basé à Ivato. A quelques encablures à peine de l'aéroport international de la grande Île. Dès l'avion posé, c'est à pied et sur ordre d'un sergent que nous rendions au camp qui nous était destiné. Il s'agissait pour nous, jeunes recrutés militaires de passer douze mois durant "sous les drapeaux " sur le sol de Madagascar. A notre arrivée, une devise ornée par des plantes fleuries, mais aussi gravée au-dessus du mur à l'entrée du bâtiment est écrite " qui s'y frotte s'y pique ", nous accueillait comme le signe de bienvenue. Mais, notre installation a été faite sous une grande tente de l'armée, des lits picots ont été installés au sol, que nous-mêmes avions montés l'uns à côté les autres, biens alignés face des armoires individuelles. C'est dans ce "Bivouac" que nous avons été hébergés durant les deux mois de Classe. Deux mois consacrés à l'apprentissage de la vie militaire, les fondamentaux du métier de soldat dont le maniement des armes, les tirs, les manœuvres dans les rizières, apprendre à marcher au pas, les divers chants, stages de commandos prévus avec missions de combats, sauf la pratique des sauts en parachute qui ne nous était pas destinée. Les deux mois ayant passés, nous voilà quittant la grande tente et lits picots pour se rendre juste à côté, Ìdans les divers bâtiments militaires beaucoup plus confortables. Mais avant, nous participons à la cérémonie de remise de fourragères marquant la fin de Classe, l'étendard du régiment dirons-nous. Une manifestation empreinte de solennité ce jour-là. Car la remise de cet ornement et de l'insigne agrafé à la boutonnière, ont été vécus comme un moment fort dans la carrière débutante du jeune militaire que nous sommes. Cuisinier, électricien, chauffeur poids lourds, et deux d'entre-nous sont devenus chauffeur. Mamode celui du colonel tandis que moi celui du capitaine, ce sont des emplois qui nous ont été attribués pendant toute la durée de notre service militaire. Installer à Terre Rouge Saint-Pierre Les jours et les mois passèrent, mais nous sentons qu'une tension forte régnait voire même un climat d'insécurité. Le soir, lors de la corvée de monter la garde, des consignes de vigilance extrême étaient demandées aux sentinelles. L'atmosphère de crainte et de violence était vécue en permanence. Ce malaise est dû aux divers bouleversements politique survenus entre la France et Madagascar en 1970. Mais aussi, de la dénonciation des accords passés entre les autorités Malgaches et Françaises, qui a entraîné le transfert du 2ème RPIMa à Terre Rouge Saint-Pierre dès août 1973. Ainsi, le colonel, le capitaine et nous-mêmes, les deux chauffeurs sont venus en précurseur dès le mois juillet afin préparer la venue du régiment et son installation à Terre Rouge dès le mois d'août. Diverses tentes militaires seront installées en demi-cercle sur un terrain planté de filaos à Terre Rouge en bordure de la route nationale, avec une petite allée bornée de roches peintes en blanc, où les voitures pouvaient circuler au-devant des tentes dits les "guitounes". Ce lieu est devenu le camp militaire provisoire. Notre contingent 73-02, est resté sur cet espace de Terre Rouge jusqu'à la fin de notre service militaire en janvier 1974. Il a fallu attendre 4 ans vers 1977, pour voir un déménagement définitif sur Pierrefonds, se réaliser. Une manière pour nous, Alain, Christophe, Mamode, Soubaye, Orange et les autres de souhaiter un plein succès aux festivités prévues à l'occasion des journées portes ouvertes de ce week-end, de fêter dignement leurs 50 ans à la Réunion et de rendre un vibrant hommage à nos soldats.