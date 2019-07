La grande Une Il y a 50 ans, Neil Armstrong marchait sur la lune. Quels souvenirs en gardent les Réunionnais ? Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'Homme marchait pour la première fois sur la lune. C'est Neil Armstrong qui fut le premier à y poser le pied, quatre jours après le décollage de la mission spatiale Apollo 11 du centre spatial John F. Kennedy, à Cap Canaveral, en Floride. "C'est un petit pas pour l'Homme, mais un bond de géant pour l'humanité", avait-il lancé.

L'événement a marqué le monde entier et nombreux sont les Réunionnais qui s'en souviennent comme d'un moment "extraordinaire". Nous avons demandé à nos gramounes de nous ramener 50 ans en arrière et de nous raconter leurs souvenirs de ce grand moment.

"C’était l’année où je passais mon bac. C'était la nuit, je me souviens avoir regardé ça avec intérêt. Je trouvais ça totalement irréel, merveilleux. On se rendait compte que c’était un moment historique". Emmanuelle



"Je m'en rappelle par rapport à mon livre d'histoire, c'était la couverture de l'époque. On n'avait pas trop de télé à l'époque, donc c'est avec le livre que j'ai appris ça, et après je l'ai raconté à ma famille. J'ai trouvé ça merveilleux, l'exploration de la lune, c'était formidable, grandiose. On en parlait avec les copains au lycée". Marie



"J’avais 14 ans à l’époque. J’étais en famille, avec mes parents. C’était impressionnant de voir quelqu’un marcher sur la lune, la poussière qui s’envole... On était curieux et impatient. Automatiquement à l’école on en parlait, c’était le sujet. C’était extraordinaire de voir ça. Des choses comme ça, ça ne s’oublie pas" . Iqbal



"Je me souviens que les personnes âgées n’y croyaient pas, disaient que c’était un montage. On était content de voir ça, ça ouvrait des possibilités. Les jeunes on se disait 'quand est-ce qu’on va y habiter ?' Mais je me souviens que la mort de Kennedy m'avait plus marquée que ça". Roseline



"​On était à la maison, on regardait les actualités. On a été très surpris. On se dit que c’est un truc incroyable, une prouesse, et on se demandait jusqu’où ça pouvait aller. C'était le début, mais il fallait le faire. C'était émouvant". Monique



"J’étais à la maison, avec mon père, ma mère et mes petits frères, j'avais 19 ans à l’époque. On avait hâte que les images arrivent. C’était fabuleux de voir un homme marcher sur la lune, on n'y croyait pas. Après dès le lendemain, on en parlait avec nos copains. Je me rappelle du petit nuage de poussière près de son pied. C'était un grand pas pour l’humanité !" Jean-Paul.



"J’étais chez ma mère. C’est vrai que c’était important, mais je pensais que ça amènerait plus de bonheur et de technologie pour les gens 'moyens'". Françoise



"J’étais à Madagascar à ce moment là, en vacances chez ma sœur, j’avais 17 ans. Tout le monde était suspendu à son poste de télévision pour capter les images. En les voyant, j’ai ressenti une grande joie, une grande fierté aussi. On avait aussi de l’appréhension, parce que c’était l’inconnu. On a eu peur jusqu’au dernier moment, puis c’était l’euphorie. Je m’en rappelle comme si c’était hier." Joëlle



"J’avais 26 ans, avec mon père devant la télé toute la nuit. On l’a vu deux fois. On était contents, étonnés de voir quelque chose qu’on ne connaissait pas". Jacques



"C’est passé à la télé, j’étais en famille à ce moment là. C’était impressionnant. Le premier homme qui marche sur la lune… C’est un exploit. J’avais un peu plus de 18 ans. C’est pas tous les jours qu’on voyait ça. La science progresse". Henri Zinfos974 Lu 833 fois