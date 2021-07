A la Une . Il y a 5 ans, le père Jacques Hamel était assassiné par des terroristes

Cinq ans après l'assassinat du père Jacques Hamel, 86 ans, par des terroristes dans son église de Saint-Etienne du Rouvray, des cérémonies religieuses et politiques auront lieu aux quatre coins de l'Hexagone ce lundi. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 10:07

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel, 86 ans, était assassiné par des terroristes islamistes dans son église, à Saint-Etienne du Rouvray.



Fichés S, les deux assaillants, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, qui se réclamaient de l’organisation Etat islamique, avaient été abattus par la police.



Cinq ans après, des cérémonies religieuses et politiques auront lieu aux quatre coins de l’Hexagone pour commémorer sa tragique disparition. Le ministre de l’Intérieur, Gérarld Darmanin, sera présent dans l’église du père Hamel.



Depuis les faits, une enquête de quatre ans s’est écoulée. Elle a permis de dresser le profil des assaillants, qualifiés par le parquet national antiterroriste de "candidats malheureux au jihad".



Ils évoluaient au sein de la jihadosphère et étaient entrés en relation via Telegram, quatre jours avant les faits. L’attentat était pour les assaillants un projet jihadiste parmi d’autres.



Le procès de quatre personnes soupçonnées de responsabilités dans l’assassinat du prête est prévu devant la cour d’assises spéciale de Paris du 14 février au 11 mars 2022.









