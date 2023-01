A la Une . Il y a 30 ans, l’œil du cyclone Colina touchait La Réunion

Le 19 janvier 1993, le cyclone de catégorie 2 quittait les environs de l'île Maurice pour se rapprocher dangereusement de La Réunion. L'œil du phénomène ira même toucher terre et laisser Saint-Denis dans un calme absolu durant une demi-heure. Près 100.000 foyers seront impactés par les coupures de courant, et deux Réunionnais perdront la vie.

Il est 18h en ce 19 janvier 1993 lorsque le cyclone Colina atteint sa puissance maximale. Pas de chance pour La Réunion, c’est aussi le moment où le phénomène météorologique passe le plus près de l’île. Chose rare, l'œil du cyclone touche la côte, offrant au chef-lieu une bonne demi-heure de calme.



Grâce au relief de l’île, l'œil se déplace rapidement vers le Sud-Ouest de La Réunion, avant de commencer à s’éloigner au large. Finalement, le cyclone se dissipera dans les deux jours suivants au Sud du département.



Un cyclone oublié



De tous les cyclones ayant touché l’île, Colina n’a pas vraiment marqué les Réunionnais. Dina (2002), Firinga (1989) ou Gamède (2007) ont laissé plus de souvenirs. Pourtant, près de 136 millions de francs de dégâts pour le secteur agricole avaient été constatés. Environ 2000 personnes avaient dû être logées dans des structures d'urgence, tandis que 100.000 foyers avaient été privés de courant. 135 habitations avaient été endommagées et, malheureusement, deux Réunionnais y ont laissé la vie.