Communiqué Il y a 30 ans, Danone brisait le monopole dans le secteur à La Réunion Cette année Danone Réunion fête ses 30 ans. Le 28 juin 1989 Danone Réunion, filiale de GBH, inaugurait son unité de production située au Port. Aujourd’hui, la marque représente plus de 30% de parts de marché sur l’île.

16 février 1988 : la Compagnie Gervais Danone et la Sorélait (Société Réunionnaise Laitière) signent un contrat de licence des marques et d’assistance technique. Après un an de travaux et des investissements conséquents, GBH et la Sorélait inaugurent la nouvelle usine au Port et mettent fin à une situation de monopole sur le marché des yaourts à La Réunion.



A son lancement, l’usine fabriquait 40.000 pots par jour et employait une dizaine de personnes. 30 ans plus tard, c'est près de 200.000 pots fabriqués par jour et 67 salariés.



Dès ses débuts, Danone Réunion a utilisé le savoir-faire du leader mondial des produits laitiers frais, Danone, pour proposer un produit fabriqué à La Réunion et adapté aux goûts et aux attentes locales. Ces nouvelles références sont conçues et mises au point dans le laboratoire Danone Réunion, certaines de ces saveurs n’existant d’ailleurs pas en métropole. Les premiers jurys de dégustation ne sont autres que des salariés qui participent aux tests de dégustation.



"Cet anniversaire est une belle opportunité pour notre entreprise de rappeler son ancrage territorial. Depuis 30 ans, les équipes se sont mobilisées pour proposer aux Réunionnais le meilleur de l’innovation, et nous avons bien l’intention de continuer ! L’ensemble du personnel de Danone Réunion est fier aujourd’hui comme hier de proposer aux consommateurs des innovations produits répondant à leurs attentes et à leurs goûts en maintenant toujours de très hauts standards de qualité", affirme Francois Amiot, Directeur de Danone Réunion.



Les produits laitiers font sans cesse partie de la discussion lorsqu’est évoquée la question de la vie chère à La Réunion. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les produits fabriqués localement devraient forcément coûter moins chers, c’est le raisonnement inverse qui doit être pris en compte.



En France métropolitaine, les usines de fabrication de yaourts produisent à destination du marché européen et peuvent donc lancer leur ligne de production sur 7 jours non-stop. A titre de comparaison, Danone Réunion, au regard du marché confiné que représente l'île, ne peut lancer une ligne de production que sur une heure. L'économie d'échelle s'inscrit ainsi d'emblée en défaveur des produits laitiers fabriqués à La Réunion.







