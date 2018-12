Il y a 170 ans aujourd’hui, l’esclavage était aboli à la Réunion

L’abolition de l’esclavage le 20 décembre 1848 a marqué l’histoire de la Réunion. Elle a modifié la société réunionnaise dans la mesure où elle a modifié officiellement et en principe, les rapports économiques, donc sociaux, qui liaient alors les esclaves et leurs propriétaires blancs.



Si elle n’a pas eu un sens révolutionnaire, c’est parce qu’en fait, elle n’a jamais eu pour but la suppression des liens de domination. Elle ne faisait que modifier leur pratique.

Et l’acte abolitionniste arrive en cette année 1848, dans un climat de calme relatif, ce qui ne veut pas dire définitif.



Aux Antilles, au contraire, c’est l’effervescence. L’esclavage y est aboli sous la pression des nécessités, dès le mois de mai 1848. En réalité, ce sont les esclaves antillais qui ont aboli l’esclavage aux Antilles.



Le cas est encore plus vrai pour la Martinique, où le gouvernement est contraint de « prendre le train en marche » en libérant officiellement les esclaves, qui en réalité, avaient déjà arraché leur liberté. D’ailleurs ils se préparaient à tout mettre à sac, si leur « émancipation » officielle » tardait encore. Ils avaient pris le maquis, et se battait un peu partout.



Pour mieux éclairer cette période, nous avons voulu, pour une fois, laisser la parole aux témoins.



Nous appelons à témoigner des écrivains réunionnais, poètes connus : Lacaussade, Leconte de Lisle, un observateur mêlé de près à la vie locale : le Docteur Henri Azéma;

Le docteur Henri Azéma, parle de la Réunion. En reporteur de l’époque, il dit ce que fut pour lui l’abolition de l’esclavage.



Je cite « On peut se demander, pourquoi, cette période pré-abolitionnisme a-t-elle été calme à la Réunion ? là où l’on connut les révoltes les plus violentes, plus tôt et où l’on vécut des moments sanglants du marronnage et de la chasse aux marrons.



A l’heure où les « enchainés » de Bourbon attendaient leur « liberté » apportée toute faite de l’Europe, là-bas en Martinique, les esclaves se battaient partout, et arrachaient la leur.

Pourquoi cette différence fondamentale ?



Nous croyons que, plus qu’ailleurs, ici tout peut-être expliqué par le problème du rapport de force.



A la Réunion, il y avait à l’époque 62 000 esclaves contre 54 400 blancs et libres, et en Martinique : 75 000 esclaves contre 9500 blancs et 35 000 hommes de couleur.



Enfin, certains pensent que pour la Réunion, il faut nuancer l’expression « libération des esclaves ». La déclaration de Sarda Garriga provoque l’étonnement chez certains.

Sarda Garriga, Commissaire de la République, était nommé Gouverneur de la Réunion. Quand il débarque, il porte, outre le décret de l’abolition de l’esclavage, d’autres qui suppriment le conseil colonial, la censure des journaux….



« Ces décrets provoquèrent le mécontentement général et soulevèrent des murmures. Des clubs se formèrent un peu partout. L’on ne parlait rien de moins, dans certains quartiers, que d’empêcher Sarda Garriga de débarquer » écrit Henri Azéma.



Par contre, chez les modérés, il y eut le souci de s’adapter au nouveau système. Sous la conduite de Charles Desbassyns, ils prônèrent la collaboration avec le nouveau Gouvernement.



SARDA GARRIGA avait eu le soutien de deux hommes politiques bien connus à Saint-Benoit pro abolitionnistes en les personnes de Pierre Gustave BRUNET Directeur de L’intérieur et son frère Sully BRUNET, avocat membre du Conseil Général, député de la Réunion à l’assemblée nationale en 1830.



L’objectif de SARDA GARRIGA commissaire de la République et gouverneur de l’Ile était de proclamer l’abolition de l‘esclavage sans heurt



Il était arrivé au large de l’Ile le vendredi 13 Novembre 1848 et, contrairement à certains qui avaient véhiculé l’idée qu’il était resté en mer plusieurs semaines jusqu’à la fin de la coupe des cannes, SARDA GARRIGA avait consulté les autorités montées à bord de l’embarcation « L’OISE » le jour même. Il a mis pied à terre le lendemain 14 Octobre 1848, si j’en crois le discours du 1er adjoint au maire de la commune de Saint-Denis : Candide AZEMA (voir le livre Commandants et Gouverneurs de l’Ile de la Réunion de Raoul LUCAS et Mario SERVIABLE)



Il avait pris conscience, de la tentative de complot pour l’empêcher de mettre pied à terre afin de remplir sa mission, à savoir promulguer le décret de l’abolition de l’esclavage.



Il avait pris la mesure des oppositions anti abolitionnistes avérées des propriétaires d’esclaves et la volonté de ces derniers d’en découdre avec leurs maitres. Rappelons que la population se composait de 54 000 blancs et libres et 62 000 esclaves.



Il avait éprouvé le besoin de faire le tour de l’Ile afin d’expliquer ce que, lui et la France, attendaient des possédants et des esclaves une fois libérés.



En effet, appliquer le décret d’emblée, c’était traduire en errance sans toit, sans ressource financière, ni alimentaire 62 000 esclaves. C’était la guerre civile assurée et la force des armes n’était pas du côté des libérés.



Il avait entrepris le 13 novembre son tour de l’ile en débutant par la commune de la Possession. Partout il avait rencontré des esclaves remontés contre leurs maitres et comment penser qu’il pouvait être autrement.



A ce stade donnons la parole à Paul EUDEL dans souvenirs de voyage Ile de la Réunion Quartier de Saint-Pierre 1864, qui écrivait page 13:



« A Saint Pierre sur la place d’arme qui déplie devant la mairie son vaste tablier vert qui n’est autre chose qu’un grand et insignifiant espace mesurant deux hectares gazonnés, en 1848 SARDA GARRIGA commissaire du gouvernement provisoire vint y proclamer l’émancipation des noirs. Dix-huit mille travailleurs armés de bâtons et de zagayes (sagaies) l’entouraient. Cette multitude hurlait, vociférait des menaces de mort contre ses anciens maitres. Au moindre signal, elle aurait renouvelé les désastres de Saint-Domingue. L’orateur monta sur une table, la table de l’encan ! Dans un discours énergique il montra aux esclaves les dangers d’une révolte, les fit rentrer dans l’ordre et obtint de cette masse furieuse qui grondait comme les flots de la mer en courroux, qu’en retour de sa liberté elle échangeait ses chaines pour un livret protecteur »



Tous ces esclaves n'avaient pas besoin de saisir le sens de tous ses paroles, il leur suffisait qu'il les traite comme des hommes pour qu'ils lui fassent entièrement confiance. Il leur dira notamment qu'il est là pour les défendre, pour imposer sa volonté et celle de la France lointaine à des maîtres, hier encore arrogants et intraitables. Et c'est cela qui va permettre à des contemporains de parler de son magnétisme.



IL était de retour le 7 décembre à Saint-Denis. Il devait faire face à une manifestation de lycéens conditionnés par le proviseur Théodore Drouet, du jamais vu dans l’Ile. La population et les autorités Gustave MANES maire de Saint-Denis et tout son conseil municipal en tête, l’avaient accueilli en liesse



Le message passé était très simple à savoir, il n’y a pas de liberté sans le travail, sans toit et le ventre vide.



1848 À la REUNION D’APRÈS Henri AZEMA



« Les esclaves dont Sarda Garriga venait de dénouer les chaînes, en proclamant la liberté par ces mots magiques : « Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères… » s’étaient rendus à Saint-Denis dès la première heure du mercredi 20 décembre, avaient assisté à la messe de l’église paroissiale, puis s’étaient transportés au gouvernement pour recevoir leur liberté et remercier le commissaire général de la République. Ils manifestèrent leur joie par des chants et des danses. Ce fut un spectacle vraiment inoubliable que ces affranchis, vêtus de costumes pittoresques, quelques-uns portant de vieilles frusques des maîtres, chantant et dansant aux sons du bobre. Un jeune peintre, M. Potémont, fixa sur la toile, cette scène bruyante de « la danse des noirs sur la place du Gouvernement ». Le tableau mesurant plusieurs mètres d’étendue, resta quelque temps exposé dans la salle de la mairie. Cette émancipation fut une œuvre libérale et magnifique pour l’humanité. »



Les propriétaires avaient espéré que la France se présenterait à eux, l’indemnité d’une main et l’émancipation de l’autre, ainsi que l’avait si loyalement proclamé M. de Lamartine à la tribune du Parlement. Cette indemnité, « votée le 24 Avril 1849 », ne fut réglée que longtemps après et d’une façon imparfaite.



Redoutant les embarras qui allaient résulter de cette émancipation, Sarda Garriga sut, avec une hauteur de vues admirables les prévenir, en instituant, dès le 26 octobre 1848, « le travail obligatoire ». Cette mesure de sage prévoyance ne resta pas sans soulever des critiques, notamment celles des abolitionnistes de la métropole. Comment protestèrent-ils, obliger au travail des hommes que la loi venait d’affranchir de la servitude ?



Et cependant, à la faveur de cet arrêté local, les intérêts des maîtres et des affranchis étaient conciliés. Les propriétaires voyaient par le fait du travail ininterrompu, leurs récoltes assurées, leurs champs labourés et ensemencés, leurs maisons pourvues de domestiques. Les affranchis de leur côté, continuaient à recevoir des maîtres, au lendemain de leur liberté, un paiement, un abri, des subsistances, des vêtements et des secours en cas de maladie. Ces réciproques obligations se trouvaient consignées sur un « livret » dont l’engagé devait toujours être porteur. Les affranchis acceptèrent le travail dans les premiers temps qui suivirent l’émancipation, mais beaucoup ne tardèrent pas à violer les clauses de l’arrêté. Il se laissèrent convaincre par des citoyens peu scrupuleux qui tirèrent profit de leur crédulité, en leur faisant contracter des engagements fictifs.



Le 17 février 1749, SARDA GARRIGA a dû rédiger des arrêtés édictant des peines contre les gens sans travail et engagés fictivement, aussi bien que les engagistes qui se livraient à ces embauchages. »



Dire en 1848 aux blancs, hommes et femmes de couleur et esclaves : « Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi, vous n’avez autour de vous que des frères… », relève d’une gageure. Ce sont ces mots forts emprunts d’une certaine forme, d’empathie et d’humanisme qui lui avaient permis de proclamer le 20 Décembre 1848, l’abolition de l’esclavage dans l’Ile, sans un coup de feu, sans une goutte de sang versé, contrairement à ce qui s’était passé en Martinique où l’abolition a été instaurée après une insurrection qui avait fait 57 morts et plus de 50 blessés blancs et esclaves compris.



Pour mémoire ceux et celles qui ont signé le contrat de travail ont vu leur niveau social évolué certains de leurs fils et filles ont reçu une éducation et se sont élevés dans l’échelle sociale. Ils occupent de nos jours des postes politiques et administratifs importants. D’autres se sont réalisés dans le secteur privé comme chef d’entreprises et autres. Les autres qui avaient, par choix, refusé, ont rencontré d’énormes difficultés et leurs descendants aussi.



On parle souvent du vivre ensemble réunionnais à savoir : L’acceptation de l’autre quelles que soient sa provenance, couleur, culture, confession, traditions etc …., Ce vivre ensemble, il me semble, tire aussi sa source dans le règlement sans coup de feu, ni de sang versé de ce contentieux coloniale et esclavagiste, par SARDA GARRIGA. Le contraire ferait qu’actuellement, nous serions encore en train de nous étriper par vengeance, haine, rancune, règlement de compte entre descendants des anciens possédants d’esclaves d’un côté et descendants d’esclaves de l’autre.



Le blanc cassé que je suis découvre dans son arbre généalogique une Grand-mère, née en 1804, dont les parents d’origine indienne étaient, à la Réunion, bien avant 1800, esclaves au service d’un dénommé DESFORGES BOUCHER, gros blanc de la côte SUD. Elle fut libérée de ses chaines par SARDA GARRIGA ce 20 décembre 1848.

Je dois à SARDA GARRIGA, une certaine forme de reconnaissance quelque part, d’où mon combat pour faire que les réunionnais s’approprient leur histoire, évoluent en mentalité, que certains codes soient cassés, que des préjugés établis soient revus et remplacés, sur le personnage SARDA GARRIGA.



Rappelons qu’il avait terminé sa vie dans la misère, soutenu par le conseil Général de la Réunion qui lui avait alloué à partir de 1860 une pension annuelle de 3600 Francs.



Il a essayé de se recycler dans l’eau minérale en achetant, avec cet argent, une propriété « le PRIEURE D’HEUDREUVILLE » dans l’Eure. Endetté, il a terminé sa vie par une crise cardiaque le jour de la saisie par les créanciers de sa propriétaire, le 8/09/1877, à l’âge de 69 ans.



En 1848 On peut voir chez les « créoles » de Paris, un vrai sentiment émancipateur, surtout chez Lacaussade et Leconte de Lisle. Aucune « pression intérieure » ne leur commandait un tel comportement.