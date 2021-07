Il y a 10 ans disparaissait Amy Winehouse

Qualifiée de "voix d’or", Amy Winehouse a succombé à ses addictions à l’âge de 27 ans, il y a dix ans. Sa mort avait provoqué une onde de choc internationale.



Un documentaire baptisé "Reclaiming Amy" compile les archives de la chanteuse britannique, alternant entre souvenirs heureux et épisodes plus sombres. Sa mère Janis Winehouse-Collins partage sa vision des évènements qui ont mené au décès tragique de sa fille. Commandé par BBC Two et BBC Music, le film sera diffusé ce vendredi 23 en Angleterre.



La lauréate de six Grammy Award a rejoint le tristement célèbre Club des 27 – des artistes talentueux morts à 27 ans -. Encensée par la critique, le grand public l’avait découverte avec des titres comme Rehab ou Back to Black.