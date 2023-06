Communiqué Il y a 1 an déjà, nou la lévé !

Le 12 juin 2022, lors des législatives, nous Habitants-citoyens de Saint-Denis, nous nous sommes levés pour montrer notre différence et défendre nos valeurs. Ensemble, toutes générations confondues, nous défendons une pratique politique fondée sur le respect, la probité, l’exemplarité et l'honnêteté. Depuis des mois, nous disons assez au cumul des mandats qui dissout les responsabilités de nos élus et aux promesses non tenues. Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 08:17

Depuis plus d’un an, la Voix citoyenne – La Réunion, son porte-parole Giovanni PAYET et les militants sillonnent Saint-Denis et rencontrent ceux qui font battre le cœur de la commune.



Nous étions là contre la réforme des retraites. Nous sommes toujours là pour promouvoir une agriculture respectueuse de la terre et de l’eau réunionnaises ; pour donner une place à la jeunesse et aux gramounes ; pour défendre le droit des femmes et des minorités ; pour bâtir les mobilités de demain ; pour installer une vraie la transition écologique ; pour faire de Saint-Denis, une commune apaisée, attractive et adaptée pour vivre dans le XXIème siècle.



ENSEMBLE, nous continuerons à nous mobiliser pour que les citoyen.ne.s s’expriment sans peur, dans les prochaines échéances électorales. Nous continuerons à arpenter la commune de Saint-Denis pour convaincre les citoyen.ne.s de la nécessité d’investir la société et la citoyenneté car ce droit a été acquis par des luttes.



ENSEMBLE, nous construirons le prochain contrat social et écologique réunionnais, qui apportera des réponses précises aux enjeux démographiques, sociaux, environnementaux et économiques que vont connaître Saint-Denis et La Réunion dans les 20 prochaines années. Ce contrat social et écologique, qui repose sur la fraternité, la justice et le respect sera l’expression de toutes nos voix. Nous sommes confiants et sereins car nous sommes nous-mêmes !



Il y a tant de défis à relever. Nous sommes prêts à les relever dans l’optimisme.



Yer, zordi é domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa Nou tout ansamb pou la ter de la Réynion !