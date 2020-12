A la Une . Il voulait conduire, il prend finalement la direction de la prison

Deux Saint-Louisiens ont été condamnés par le tribunal de Saint-Pierre. Le premier s’est introduit dans une maison pour voler une voiture, le second a recelé les biens volés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 08:52 | Lu 690 fois

C’est une envie de conduire qui a envoyé deux jeunes hommes en prison. Comme le rapporte le Quotidien, Jean M, 22 ans, s’est introduit dans une maison afin de dérober les clés d’une voiture. Il prendra trois sacs à main et un chéquier au passage. Celui-ci va ensuite percuter deux voitures garées sur un parking avant de prendre la fuite. Un accident qui peut s’expliquer par le fait que le jeune homme n’a pas le permis.



Identifiés par les gendarmes, ceux-ci vont découvrir 5 grammes de zamal chez lui. Le jeune homme est déjà défavorablement connu de la justice puisqu’il compte 11 condamnations, dont 6 pour vols.



Jean M. n’était pas le seul à la barre puisque son dalon Anzizi A. était également jugé pour avoir recelé le bien volé. Ce dernier devait également répondre pour outrages et dégradations commis en juin dernier. Lui aussi, est un habitué des lieux avec 4 condamnations.



Le tribunal a condamné Jean M. à huit mois de prison ferme et 550€ de dommages et intérêts, auxquels s’ajoute la révocation d’un sursis de sept mois. Le second écope de 4 mois fermes. Un renvoi au civil aura lieu le 9 avril.



