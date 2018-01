Il vole un scooter et prend la poudre d'escampette en voyant la BAC

[Comparution immédiate] Les faits se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 janvier. Un individu pénètre dans la cour d'une maison et dérobe le scooter qui s'y trouve. L'homme part en vadrouille quand il aperçoit une voiture de la BAC. Il prend peur et s'enfuit dès qu'il voit la police, laissant le scooter à terre.



Interpellé par les policiers, il explique qu'il vient de voler le deux-roues pour pouvoir se déplacer. Présenté ce matin en comparution immédiate, l'homme de 40 ans reconnait les faits. Il est sans domicile fixe depuis une semaine, il vient de se faire expulser de son logis. Sa logeuse, qui touche son RSA depuis plusieurs années en échange du gîte et du couvert, l'a viré il y a une semaine. Ne pouvant plus se nourrir, il vole pour revendre et s'acheter à manger.



Le prévenu, dont on dénombre 13 mentions sur son casier judiciaire, est reconnu coupable des faits de vol. Le procureur de la République, qui demande 8 mois de prison, obtiendra 4 mois de prison avec mandat de dépôt.