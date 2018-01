A la Une ... Il vole l'épicerie de son quartier de Salazie avec 3 dalons

Les faits se sont produits à Salazie le 11 janvier dernier. Quatre individus forcent les volets de l'épicerie "Chez Gerard". Ils en ressortent avec des cigarettes, des consommables ainsi qu'avec le fond de caisse.



Le lendemain matin, le propriétaire ainsi qu'une trentaine de personnes connaissant le coupable, se regroupent devant l'épicerie et somment les gendarmes présents sur place d'aller chercher le responsable du larcin. Ils menacent alors d'y aller eux même arguant que la fin ne serait pas la même dans ce cas de figure.



Interpellé, l'individu de 24 ans reconnait les faits. Il est placé en garde à vue et devra répondre du chef d'accusation de "vol aggravé par deux circonstances en récidive".



Le jeune homme, de passage en comparution immédiate ce matin, dira au Président lorsque celui-ci lui demande d'expliquer les faits "mi rappel plus". Après perquisition à son domicile, sont retrouvés 96 paquets de cigarettes, du whisky et une partie du fond de caisse de 250€. Le reste étant en possession de ses trois complices d'un soir dont deux mineurs. D'ailleurs, l'accusé ne se prive pas de donner à la cour les noms et âges de ses complices pensant sans doute se dédouaner partiellement de ses actes et alléger sa peine. Il ajoute même "on était tous consentants".



Bien connu des tribunaux, le jeune homme a déjà sept mentions sur son casier. Son dernier passage devant une cour date du 28 décembre dernier. Il avait écopé de 18 mois de contrainte pénale avec six mois ferme en cas de non observation.



Le président, après délibération, lui notifie la peine de six mois de prison pour les faits de vol ainsi que l'application des six mois de non observation de sa contrainte pénale soit au total une année de prison. Pascal Robert Lu 579 fois





