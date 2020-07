A la Une . Il vole 3 téléphones à des ambulancières pendant qu'elles rangent leur civière

Un coup de gueule sur Facebook raconte comment deux ambulancières se sont fait voler leurs 3 téléphones portables dans leur véhicule de fonction. Le jeune homme a agi alors qu'elle et sa collègue étaient en train de ranger la civière à l'arrière du véhicule après avoir déposé leur patient. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 15:38 | Lu 431 fois

Ce jeudi matin, une ambulancière et sa collègue se sont fait voler leurs 3 téléphones (professionnels et personnels) qui étaient à bord de leur véhicule de travail. Les faits se sont produits ruelle Raymond Radiguet à proximité du Burger King du chaudron aux alentours de 7h40.



Alors que l'ambulance était arrêtée devant le portail de la patiente, le voleur a profité que les deux jeunes femmes soient à l'arrière pour ranger la civière, pour entrer à l'avant et voler les trois mobiles. L'action s'est déroulée rapidement selon le témoignage des ambulancières.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité