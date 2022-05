A la Une . Il viole son voisin vulnérable avec du liquide vaisselle et reste en prison

Condamné à sept ans de réclusion par la cour criminelle début mai dernier pour le viol de son voisin handicapé, un septuagénaire a fait appel. Il aurait souhaité rentrer chez lui attendre son nouveau procès. En vain. Par IS - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 11:17

D'ici mi-avril 2023, un jury populaire devra se pencher sur l'histoire de deux voisins et décider si le premier a profité de la vulnérabilité du second pour le violer plusieurs fois en utilisant du liquide vaisselle au citron comme lubrifiant.



Début mai, la cour criminelle a jugé que les faits étaient avérés. L'accusé âgé de 72 ans avait écopé de sept ans de réclusion criminelle.



Le septuagénaire qui a toujours nié les faits a fait appel. En attendant son nouveau procès, il souhaitait rentrer chez lui à l'instar de la période de l'instruction de l'affaire entre 2015 et 2022. Pendant cette période, le Dionysien avait été placé sous contrôle judiciaire malgré la proximité de son voisin vivant aujourd'hui dans un établissement spécialisé.

C'est d'ailleurs ce que ses deux avocats, le bâtonnier Georges-André Hoarau et Me Robin Binsard, ont fait valoir pour convaincre les magistrats de la chambre de l'instruction de lui accorder la liberté.



"À cinq reprises avant son premier procès, mon client a obtenu l'autorisation de voyager, preuve qu'il ne constitue aucun danger pour la société", avait commenté l'ancien bâtonnier du sud.



Et hors de question que le mis en cause prenne la fuite pour éviter de se retrouver à la barre, ce dernier ayant de multiples soucis de santé.



Des risques de pression sur la victime et les témoins



Cependant, le parquet général a fait valoir que victime et auteur présumé faisaient partie d'une communauté dans laquelle tout le monde se connaissait. "Des risques de pression doivent être évités", avait argumenté l'avocate générale.



Ses réquisitions ont été entendues.