A la Une ... Il va faire froid ce week-end!

Les températures vont baisser. Chaussettes et pulls seront de sortie... Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 13:18 | Lu 1464 fois

Le passage d'un front froid est attendu à La Réunion pour ce week-end. Météo France prévoit du vent et de la fraîcheur.



Jusqu'à mardi prochain, les températures minimales vont baisser de 3 à 5 degrés par rapport à ce matin, que ce soit dans les hauts ou sur le littoral, alors que le réveil était déjà frais sur les hauteurs...



"Le vent bien présent aujourd'hui, va être de retour à partir de dimanche sur le littoral et dans les hauteurs ... accentuant l'effet de fraîcheur, voire de froid", préviennent les météorologues qui avec humour recommandent la paire de chaussettes.