A la Une .. Il tue son chien à coups de pied et frappe sa compagne enceinte : Un an de prison ferme





"Les faits se sont déroulés le 22 janvier" écrit Le Quotidien. Une dispute éclate entre le prévenu et sa concubine et le frère de cette dernière. Arrivés sur place, les policiers découvrent le corps d’un chien en sang et la femme enceinte en train de pleurer.



À la barre hier, le prévenu a assuré que sa compagne l'avait également frappé à plusieurs reprises car il lui avait dit "d’arrêter de boire".



Concernant les coups mortels donnés au chien, il a indiqué que la bête "essayait de le mordre" (Le Quotidien).



Une défense qui n’ pas convaincu le tribunal qui en plus de sa peine à un an de prison, l’a également obligé a indemniser sa victime à hauteur de 2000 euros. Un Saint-Andréen a écopé hier d’une peine d’un an d’emprisonnement pour des violences commises sur sa femme enceinte mais également pour des coups mortels donnés à un chien."Les faits se sont déroulés le 22 janvier" écrit Le Quotidien. Une dispute éclate entre le prévenu et sa concubine et le frère de cette dernière. Arrivés sur place, les policiers découvrent le corps d’un chien en sang et la femme enceinte en train de pleurer.À la barre hier, le prévenu a assuré que sa compagne l'avait également frappé à plusieurs reprises car il lui avait dit "d’arrêter de boire".Concernant les coups mortels donnés au chien, il a indiqué que la bête "essayait de le mordre" (Le Quotidien).Une défense qui n’ pas convaincu le tribunal qui en plus de sa peine à un an de prison, l’a également obligé a indemniser sa victime à hauteur de 2000 euros. NP Lu 989 fois





Dans la même rubrique : < > Présidence du PS: Ericka Bareigts soutient Olivier Faure CINOR vs CIREST : La brouille autour du SYDNE jugée au tribunal administratif, verdict attendu vendredi