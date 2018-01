Il tire dans le dos de celui qui veut voler son zamal

Si aucun des deux protagonistes n’est innocent, l’un est plus coupable que l’autre. Le 4 septembre 2016, le drame est évité de peu. Vers 3 heures du matin, trois jeunes rôdent autour du domicile de Mickaël Nativel, 42 ans, à Saint-André. Ils savent qu’il a de très beaux pieds de zamal dans sa cour. Apparemment tout le quartier le sait. Ce qu’ils ne soupçonnent pas, c’est qu’il a des armes et qu’il sait s’en servir.



Les cambrioleurs font un premier tour, en guise de reconnaissance des lieux. Mais les bruits alertent les chiens et leur propriétaire se réveille. Les jeunes repartent, hésitants, puis se décident à compléter leur mission. Alors qu’ils ouvrent le portail pour laisser sortir les chiens, un coup de fusil retentit. Un des jeunes est touché dans le dos et la balle a traversé son torse.



Alors que les pompiers prodiguent les premiers soins sur la victime, ses copains tentent de fuir mais sont rattrapés par la police. Les forces de l’ordre se rendent aussi dans le domicile de Mickaël Nativel qui les attend, calmement.



Une panoplie d’armes à feu



La collection de pieds de zamal est en effet impressionnante : 46 pieds. Des graines et près d’un kilo de poudre de cannabis sont aussi dénichés. Selon lui, il s’agissait d’une vieille plante délaissée dont les graines avaient été parsemées par le vent. Il comptait les couper mais avait récupéré quelques graines et trouvait les plantes jolies. Il avoue néanmoins être un grand consommateur mais assure qu’aucun trafic de zamal n’a jamais été effectué. Il dit fumer 30 joints par jour.



Autre trouvaille troublante : une dizaine de fusils, dont un fusil de sniper, une grenade, des boîtes de plomb, des cartouches à gaz et une paire de lunette de visée haute portée. Victime d’un cambriolage quelque temps auparavant, le prévenu explique : "J’ai voulu peut-être un peu trop me surarmer". C’est peu dire. Il avoue par la suite que c’est "une passion" et qu’il en "achète un peu partout". Mais il sait également s’en servir : il tire sur des cibles ou à proximité des chiens quand ils se bagarrent. Tout cela à la portée de ses trois enfants.



"Pas fait exprès"



La victime s’en sort quant à elle avec 10 jours d’ITT. La balle semble être passée pile-poil au meilleur endroit. Mais que dire de ce coup de fusil dans le dos. A-t-il visé de loin alors que les cambrioleurs s’enfuyaient dans un champ de canne ? Ou ont-ils simplement eu le temps d’ouvrir le portail et de se retourner avant que le zamalé ne tire depuis son salon… La deuxième hypothèse sera retenue. Et il s'agit de violence aggravée et non de tentative d’assassinat.



Mickaël Nativel assure quant à lui ne pas être un assassin et répète que "réveillé par des inconnus à 3h du matin, ça (lui) a fait peur". Il aurait tiré pour les faire fuir à leur tour et n’aurait "pas fait exprès". Il tente de s'excuser auprès de la victime, présente dans la salle d'audience, qui ne veut rien entendre. Il est finalement condamné à cinq ans de prison dont une année avec sursis et deux ans de soins obligatoires.